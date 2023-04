Erziehen nach der dänischen G-L-U-E-C-K-Formel

Umdeuten:

Umdeuten steht für Jessica Joelle Alexander und Iben Dissing Sandahl für einen realistischen Optimismus. Das heisst, suboptimale Situationen können so umgedeutet werden, dass der Fokus auf dem Positiven liegt. Als Beispiel wird der Spruch aufgeführt: «Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.» So sollen Kinder lernen, positiv zu denken, ohne sich etwas schön zu reden. Sie behalten im Blick, was weniger gut oder herausfordernd ist, stellen dies aber nicht in den Mittelpunkt. Zu diesem Prinzip gehört auch, dass Eltern ihren Kindern aufzeigen, was sie schon können und nicht, was sie alles noch lernen müssen.