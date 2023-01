Ein besonderes Augenmerk gilt in ihrem Buch den Überleistern, also Kindern, die dank grosser Anstrengungen mehr leisten, als man von ihnen aufgrund ihrer Anlagen erwarten würde. Wie haben sie gemerkt, hier ist eine ungute Entwicklung im Gange, hier muss sich etwas ändern?

Ich komme von der Begabungsforschung her. Dort gibt es einen gut untersuchten Bereich: die Minderleister. Diese Kinder haben hohe kognitive Fähigkeiten, sind aber unerwartet schwache Schülerinnen und Schüler. Überleister hingegen sind immer am arbeiten, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Eltern berichteten uns, wie sie ihre Kinder immer antreiben müssen, am Familientisch dreht sich alles um die Schule. Dieser Leistungsdruck hat Auswirkungen, viele Kinder sind heute zu sehr am Limit. Die Tendenz geht zu stark in die Richtung, dass man jedes Kind formen und optimieren könne, bis es den Erwartungen entspricht. Wir müssen an die Seelen der Kinder denken, sie empfinden Druck, wenn sie merken, dass man nicht zufrieden ist mit ihrer Leistung. Und sie sind wie Seismografen, sie spüren sehr gut, was man von ihnen erwartet. In den USA gibt es einen geläufigen Begriff für die sogenannte «Überleistung»: Overachievement.