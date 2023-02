Wie stehen Sie in Kontakt mit Bildungspolitikern?

Seit der Veröffentlichung des Buches werde ich erfreulich oft kontaktiert von bildungspolitischen Kommissionen. Ich war im deutschen Bundestag bei der SPD und den Grünen sowie bei verschiedenen regionalen bildungspolitischen Gremien. Eine Kritikerin der Akademisierung bin ich schon seit längerer Zeit, jetzt wird die Thematik langsam aufgenommen. In der Schweiz ist es ein Weg der kleinen Schritte, den man begeht. In Deutschland läuft es ähnlich. Bezüglich Pisastudie beeindruckt mich bei den Deutschen, wie sie sich empören können und dann etwas unternehmen. In der Schweiz nimmt man es interessiert zur Kenntnis, aber man empört sich nicht. Eine Bemerkung relativiert alles schnell: ‹Wir haben doch ein gutes Bildungssystem.› Es liegt nicht nur am Willen, sondern auch an der Herkunft, die bestimmt, was aus einem Kind wird, und der Förderung, dass sich etwas tut.