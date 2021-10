Was wäre ein guter Mittelweg?

Eltern sollten von Anfang an auf ihre Kinder eingehen und schauen, was diese wollen und wofür sie sich wirklich interessieren. Man sollte ihnen eine Bandbreite an Angebot ermöglichen, ihnen also aufzeigen, was es alles gibt und sie dann selbst aussuchen lassen. Das kann heissen, dass Jungen mit Puppen spielen und Mädchen mit Pistolen. Oder umgekehrt. Wenn ein Kind älter wird und tatsächlich merkt, dass es sich im falschen Körper fühlt, sollten Eltern es auf der Suche nach seiner geschlechtlichen Identität unterstützen, mit allem, was dazugehört. Diese Unterstützung gilt auch, wenn ein Kind homosexuell ist. Dann auf keinen Fall entsetzt reagieren, sondern es so annehmen, wie es ist.