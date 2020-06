Welche Tipps haben Sie für Eltern, die sich für eine zweite Sprache in der Erziehung entscheiden?

Seien sie geduldig und erwarten Sie nichts vom Kind. Übersetzen Sie, wenn es das Gesagte nicht versteht und lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn es konsequent in der anderen Sprache antwortet. Wenn möglich, sollten zweisprachige Eltern konsequent in der gewählten Sprache sprechen, wenn sie mit dem Kind alleine sind. Wenn alle zusammen Zeit verbringen, können Sie sich auf eine Familiensprache einigen, die alle verstehen. Von Vorteil ist, wenn das Kind noch weitere Bezugspersonen wie zum Beispiel Grosseltern hat, die mit ihm diese zweite Sprache sprechen. Alles was unternommen wird, hilft den Kindern beim Erlernen der Sprache. Gehen Sie von verschiedenen Seiten ans Thema heran, so verfestigt sich das Gelernte: sprechen, Musik hören, singen, tanzen – eine Sprache lernt man mit allen Sinnen.