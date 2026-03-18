Wo ist die Linie zwischen Schüchternheit und einer Angststörung?

Aus zahlreichen Studien wissen wir heute, dass schüchterne und zurückhaltende Menschen im sozialen und gesellschaftlichen Leben mindestens genauso erfolgreich sein können wie sehr extrovertierte oder furchtlose Personen – in manchen Berufen sogar besonders erfolgreich. Eine ruhige, zurückhaltende Art, verbunden mit einem gut entwickelten Schamgefühl oder Takt, ist also keineswegs problematisch, auch wenn diese Eigenschaften in unserer heutigen Gesellschaft nicht immer im Vordergrund stehen. Kritisch wird es dann, wenn sich Schüchternheit zunehmend auf immer mehr Lebensbereiche ausdehnt, stärker wird und dazu führt, dass sich ein Kind immer mehr zurückzieht oder bestimmten Stresssituationen gar nicht mehr aussetzt. Breiten sich die Ängste zudem auf weitere Lebenssituationen aus, sprechen Fachpersonen von sogenannten Generalisierungsprozessen und katastrophisierenden Denkweisen. Spätestens dann ist Aufmerksamkeit und gegebenenfalls fachliche Unterstützung angezeigt.