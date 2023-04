Schweizer Familien schauen pessimistisch in die Zukunft

76 Prozent der Familien in der Schweiz sind mit ihrem derzeitigen Familienleben zufrieden. Das heisst aber nicht, dass sie es sorgenfrei geniessen. 68 Prozent rechnen nämlich damit, dass sich die Situation für Familien in der Schweiz in den kommenden drei Jahren verschlechtert. Zu diesem Schluss kommt der Familienbarometer 2023 – ein erstmalig lanciertes Instrument der Versicherungsgesellschaft Pax und der Organisation Pro Familia, das Familien in der Schweiz fortan jährlich den Puls fühlen soll.