Recht auf eine gewaltfreie Erziehung

Strafbar ist all das bislang nicht. Wie die Stiftung Kinderschutz Schweiz in ihrer Medienmitteilung schreibt, existiert in der Schweiz kein Verbot für Körperstrafen, wenn sie nicht zu sichtbaren Schäden führen. Und das soll sich ändern. Regula Bernhard Hug, Leiterin der Geschäftsstelle von Kinderschutz Schweiz sagt: «Wir fordern, dass die Schweiz endlich die UN-Konvention über die Rechte des Kindes mit vereinten Kräften umsetzt.» Ein Gesetz für das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung sei nötig, «denn die Erziehung der Kinder ist zwar Privatsache, Gewalt an Kindern ist es jedoch nicht». Die Idee, ein entsprechendes Gesetzt einzuführen, stiess bei den befragten Eltern auf Zustimmung: Zwei Drittel erhoffen sich dadurch positive Auswirkungen in Bezug auf die Förderung einer gewaltfreien Erziehung.