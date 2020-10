Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Schwangerschaft Spuren am weiblichen Körper hinterlässt. Manche Frauen nehmen viel zu, andere weniger. Ein Bauch bleibt nach der Geburt für eine Zeit so oder so. Das nennt man Rückbildung. Die Gebärmutter muss sich nach neun Monaten Dehnarbeit erst wieder (oft langsam) zusammenziehen.