Frau Morello, sind Märchen wirklich kindgerecht?

Zurück in der Schweiz machte sich die Zürcherin auf die Suche nach Schweizer Märchen. Gerade ist ihr Kinderbuch «Meine Schweizer Märchen» in einer Neuauflage erschienen. Im Gespräch verrät die Autorin, wie viel Böses eine Kindergeschichte verträgt und was sie von modernen Märchenerzählungen hält, in denen die Prinzessin sich kurzerhand selbst rettet, statt auf einen Prinzen zu warten.