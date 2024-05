Sabine Reber: «Für kleine wie grössere Kinder ist dieses kleine Gartenexperiment bestens geeignet: Ein paar Zweiglein frische Pfefferminze in einem Wasserglas bewurzeln. So können die Kinder zuschauen, wie eine Pflanze sich vegetativ vermehrt. Wichtig: Die unteren Blätter entfernen, damit sie im Wasser nicht faulen. Sobald die Wurzeln sich im Glas zu kringeln beginnen, können die Zweiglein sorgfältig in einen Topf mit Balkonerde gepflanzt werden. Es dauert nicht lange, bis daraus eine kräftige Pflanze entsteht und der Pfefferminztee aus eigenem Anbau genossen werden kann.»