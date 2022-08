Welcher Elternteil vererbt eigentlich Schönheit, welcher Intelligenz?

Kinder sind so schlau wie ihre Mütter – aber Vätern sind nicht die Hände gebunden

Falls Väter sich für besonders schlau halten und hoffen, ein cleveres Baby zu zeugen, sollten sie ihre Intelligenz dafür nutzen, sich eine noch gescheitere Frau zu suchen. Denn offenbar erben Kinder ihre Intelligenz in erster Linie von der Mutter. das X-Chromosom ist für die Weitergabe der Intelligenz verantwortlich und Frauen haben davon bekanntlich zwei, während Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben. Die Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit in Glasgow konnte mittels Langzeitstudie festmachen, dass der beste Weg, den IQ eines Kindes vorherzusagen beim IQ der Mutter liegt. Der Intelligenzquotient eines jungen Menschen bewegt sich nämlich fast immer im Radius von 15 Punkten um den mütterlichen IQ.