Die Psychologin und Psychotherapeutin Csilla Kenessey Landös vom Institut für integrative Psychologie und Pädagogik Schweiz hat in ihren Beratungen oft mit Eltern zu tun, welche durch Konflikte mit ihren Kindern an ihre nervlichen Grenzen stossen. Dabei ist ihr aufgefallen, dass sie einige Konzepte immer und immer wiederholt. Gleichzeitig bekam sie «Das 6-Minuten-Tagebuch» geschenkt und merkte, «wie hochpotent das ist». Und so ist die Idee für ihr Buch entstanden: Das Elterntagebuch «Gelassen erziehen – in 16 Schritten zu einer entspannten Elternrolle». Es enthält 16 wichtige Themen rund um den Familienalltag, für jede Woche eines, leicht verständlich ergänzt mit ihrem Fachwissen und den Erfahrungen aus ihren Elternberatungen.