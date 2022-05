Auch Schauspielerin Sofia Vergara entschied sich gegen ein zweites Kind. Als sie ihre zweite Ehe mit Joe Manganiellao einging, hatte sie bereits einen erwachsenen Sohn. Manolo ist mittlerweile 30 Jahre alt und hat nie ein Geschwisterchen gekriegt. Den Grund dafür nennt die Schauspielerin in einem Interview mit Harper's Bazaar: «Ich war lange alleinerziehend», erklärt sie. Diese Aufgabe ist zehrend und beanspruchend. {Was es wirklich bedeutet, alleinerziehend zu sein, erfahrt ihr unter diesem Link.) Als also ihr Sohn endlich erwachsen war, hatte das Kinderkriegen für Sofia Vergara keine Priorität mehr. «Ich war froh, dass ich endlich frei war, das zu tun, was ich wollte.»