In der Schweiz leben 13% der liierten Personen zwischen 25 und 80 Jahren in getrennten Wohnungen. Sie leben also in einer sogenannten LAT-Beziehung. LAT steht für «Living apart Together» (Deutsch: «Gemeinsam getrennt leben»). Man spricht das übrigens nicht in Einzelbuchstaben aus, sondern sagt «lat» wie ein «Latte Macchiato».