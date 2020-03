Hebamme warnt

«Geburt ohne Partner wäre für viele Frauen verheerend»

In vielen Deutschen Spitälern stehen Papas wegen der Coronakrise bereits vor verschlossener Spitaltür. In der Schweiz ist es noch nicht so weit. Im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch erklärt Hebamme Beatrix Ulrich, warum die Begleitperson für Gebärende so wichtig ist.