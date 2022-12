Der 22. Dezember ist der Stichtag für die «Erfolgs-Geburten»

Die Vergleichsseite «Gocompare» hat die reichsten Menschen der Welt unter die Lupe genommen und herausgefunden: Besonders viele von ihnen sind zum Jahresende und in den ersten beiden Monaten des Jahres geboren. Wer Millionärin oder gar Milliardär werden will, hat also grosse Erfolgschancen, wenn er oder sie im Ende Dezember, im Januar oder Anfang Februar zur Welt Geburtstag hat.