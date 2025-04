Rat der Expertin: «Dieses Modell funktioniert meiner Erfahrung nach gut, wenn klare Hausordnungen und Spielregeln definiert wurden. Ich empfehle Eltern, die nach der Trennung in einer WG wohnen wollen, dringend, vorher zu vereinbaren, wie sie damit umgehen werden, und auch betreffend Finanzen klare Regeln zu treffen. Und ich glaube, dass es am besten ist, wenn neue Partner nicht in die Familienwohnung kommen – so wird der sichere Rahmen der Kinder nicht gefährdet.»