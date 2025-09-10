«GNTM»-Model Marie Nasemann will Mamis wieder sexy machen

Schauspielerin und Influencerin Marie Nasemann (36) spricht in einem Instagram-Video über ein Thema, das in den Augen vieler noch immer als Tabu gilt: weibliche Lust, auch in ihrer Rolle als Mutter. Im Beitrag thematisiert sie den sogenannten «Madonna-Hure-Komplex». «Gerade Mütter werden fast automatisch in die ‹Madonna-Schublade› gesteckt», sagt die zweifache Mutter. Zuständig für Kinder und Moral. Aber als sexuelles Wesen? Kaum vorstellbar. Wenn sie offen über Lust reden, wirke das auf viele «verstörend».