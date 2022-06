Warum leben betreuende Grosseltern länger

Die Forschenden gehen davon aus, dass der Akt der Fürsorge – so lange er in einem nicht aufopfernden, sondern gesunden Mass geleistet wird – den körperlichen Alterungsprozess verlangsamt. Die Gründe dafür liegen in der Veränderung neuronaler und hormoneller Strukturen, welche durch den Prozess der Fürsorge aktiviert werden, heisst es in der Originalstudie. «Die Wissenschaft legt nahe, dass die Aktivierung dieses Pflegesystems sich positiv auf die Gesundheit der Helfenden auswirkt sowie deren Sterblichkeit verringert.»