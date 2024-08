«Hallo» ist tatsächlich auch ein Vorname

Bei der Suche nach dem perfekten Namen für ihr Kind, dürfen Eltern ganz schön kreativ werden. Das beweist ein Blick in die Tabelle des Bundesamtes für Statistik, in der alle Vornamen aufgeführt sind, die in der Schweiz vorkommen. Darin findet man unter anderem Trouvaillen wie «Happiness», «Millennium» und «Sunday» – und «Hallo». Für drei Männer oder Knaben, die in der Schweiz wohnen, ist «Hallo» kein Grusswort, sondern ihr Vorname.