«Handzeichen helfen den Babys, ihre Bedürfnisse zu vermitteln»

Und wie werden diese Zeichen beigebracht?

Wichtig ist, dass das Zeichen in irgendeiner Form vorhanden ist, wenn es eingeführt wird. Möchte man etwa das Zeichen für Ente beibringen, dann sollte man das tun, wenn man am See Enten beobachtet oder eine Ente in einem Bilderbuch auftaucht. Das Kind muss eine Verbindung zum Zeichen herstellen können.