Hazel Bruggers Tochter will nicht allein schlafen

Die Idee ist im Grunde herzig: Für jede Nacht, in der die 3-jährige Tochter von Hazel Brugger (30) und Thomas Spitzer (35) in ihrem eigenen Bett schläft, kriegt sie einen selbstgebastelten Stern. Hat sie zehn Sterne beisammen, darf sie sich eine Belohnung aussuchen. So weit, so gut. Das System schien zu funktionieren. Fünf Nächte hat die Kleine bereits allein geschlafen und entsprechend fünf Sterne gesammelt. Zeit für Hazel also, ihre Tochter zu fragen, was sie sich denn wünscht, wenn sie die zehn Sterne beisammen hat.