Mathias Binswanger, Kinder scheinen insgesamt glücklicher zu sein als Erwachsene, stimmt das?

In vielen Fällen ist es wahrscheinlich so. Allerdings ist das eine etwas verklärte Sicht. Erwachsene vermuten das Glück bei Kindern und Kinder vermuten es bei Erwachsenen. Glück scheint immer dort zu sein, wo man gerade selbst nicht ist. Es lässt sich jedoch wissenschaftlich feststellen, dass Menschen typischerweise in jungen Jahren, wenn sie viele Freiheiten geniessen, glücklicher sind als in der Mitte des Lebens, wenn sie stark eingebunden werden und unter mehr Leistungsdruck stehen. Später, nach der Pensionierung, nimmt mit der gewonnenen Freiheit auch das Glück wieder zu.