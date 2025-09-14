Hilfe, mein Sohn trägt einen Rock

Wie lange ist es ein Ausprobieren und ab wann sollte man sich als Eltern vielleicht weitergehende Gedanken zur Geschlechtsidentität des Kindes machen?

Das darf ganz lange einfach ein Ausprobieren sein. Man sollte das Kind auch nicht dazu verleiten, sein Geschlecht zu hinterfragen, nur weil es nicht in eine Schublade passt. Mehr Aufmerksamkeit braucht es, wenn das Kind von sich aus formuliert, dass es ihm nicht um die Kleider geht, sondern es ein Mädchen sein will oder vielleicht sogar behauptet, ein Mädchen zu sein. Wer verunsichert ist, darf jederzeit bei einer Fachstelle Rat suchen. Weiterführende Gedanken muss man sich machen, wenn das Kind unter der Geschlechtszuordnung stark leidet; so etwas spüren Eltern und manche Kinder zeigen es auch ganz deutlich. Wobei das im Kindergartenalter eher selten ist. Oft sehe ich Eltern nur einmal für ein beratendes Gespräch, und dann flacht das Thema beim Kind mit der Zeit wieder ab. Ich empfehle deshalb, ganz entspannt damit umzugehen.