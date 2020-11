Was raten Sie Eltern, die merken, dass ihr Kind raucht?

Zunächst sollten sich die Eltern selber über den Tabakkonsum informieren und dann rasch das Gespräch mit ihrem Kind suchen. Denn Nikotin macht schnell abhängig, was es schwierig macht, wieder aufzuhören. Sie sollten dem Kind keine Vorwürfe machen, eher die Sorge um seine Gesundheit ausdrücken und dies mit Fakten belegen, beispielsweise mit diesem Infoblatt. Das Ziel sollte sein, dass Teenager verstehen, dass sie auf jeden Fall bis 16 Jahren und am besten bis 18 Jahren nicht rauchen sollten. Sucht Schweiz hat zur Gesprächsführung auch einen Leitfaden für Eltern erarbeitet. Am besten ist es natürlich, möglichst schon vor dem Ausprobieren der Kinder mit ihnen über das Thema zu reden.