Eine weise Frau mit professionellem Hintergrund riet mir einst: «Führen Sie ein Belohnungssystem ein, das wirkt Wunder.» Worum es ging? Das grosse Kind sah partout nicht ein, weshalb es Lesen und Schreiben lernen sollte, wenn es doch sowieso lieber Scooter fährt (Exkurs: Hier biss mich meine eigene erziehungsphilosophische Ausrichtung mal kurz in den Hintern – immerhin predige ich inbrünstig: «Wenn du gross bist, musst du das machen, was dich glücklich macht». Well.) Die weise Frau (in meiner Vorstellung hat sie inzwischen lange weisse Haare und ein leuchtender Lichtschein umgibt ihr Haupt) riet zu einer Stickerliste.