Das sagt Andrea Horka: «Freundinnen ticken oft ähnlich – das zeigt sich auch in der Namenswahl. Man gehört zur gleichen Generation, wurde durch ähnliche Einflüsse geprägt. Doch die Entscheidung für einen Namen hängt nicht nur davon ab, was einem gefällt. Neben dem Klang spielen viele weitere Faktoren eine Rolle: Gefällt der Name auch dem Partner oder der Partnerin? Passt er zum Nachnamen? Ich würde meinen Kindern zum Beispiel nie einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben B geben, weil die Initialen dann mit meinem Nachnamen Horka «BH» ergäben – das könnte in der Schule für Hänseleien sorgen. Zudem finde ich es schön, wenn ein Name eine individuelle Bedeutung für die Familie hat – etwa weil er eine Verbindung zur Kennenlern- oder Kinderwunschgeschichte der Eltern herstellt. Falls nach diesen Überlegungen ein Name in die engere Wahl kommt, den auch die Freundin mag, würde ich das Gespräch suchen. So kann eine Lösung gefunden werden, bei der sich niemand übergangen oder gar bestohlen fühlt. Wer weiss – vielleicht ist ihr der Name inzwischen gar nicht mehr so wichtig? Der persönliche Geschmack kann sich im Laufe der Zeit ändern.»