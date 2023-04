Das Etagenbett ist das vielleicht beliebteste Kindermöbel überhaupt: Es schafft Platz, wo eigentlich keiner wäre, entweder weil man zwei Kinderbetten übereinander stapeln kann oder aber, weil unter dem einem Hochbett Platz zum Spielen und Arbeiten entsteht. Es sieht hübsch aus und verleiht einem Raum sofort eine heimelige Atmosphäre. Und es spornt die Kinderfantasie an, weil es sich leicht in eine mehrstöckige Burg verwandeln lässt. Ein Hochbett ist ausserdem oft das Schmuckstück in einem liebevoll eingerichteten Kinderzimmer. Es existiert in zahlreichen Varianten: Vom Stauraumbett, übers Spielbett mit Rutsche bis hin zum improvisierten Baumhaus (ohne Baum).