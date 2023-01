Das passiert, wenn wir mit unseren Kindern lachen

Das alles braucht viel Selbstkritik, eine bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen und Disziplin. Aber der Aufwand lohnt sich! Denn Humor in der Erziehung zahlt sich aus! Gemeinsames Lachen verbindet. Nichts stärkt die Beziehung und das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern mehr. Lachen ist ausserdem extrem gesund. So gesund, dass ihm sogar eine heilende Wirkung zugeschrieben wird. Regelmässiges, ausgiebiges Lachen stärkt das Immunsystem (während Stress-Hormone uns krank machen und unsere Lebenserwartung senken).



Humor tut auch der kindlichen Entwicklung gut: Wird ein Kind weniger getadelt, wächst sein Selbstvertrauen. Humor schärft seinen Blick für die kleinen Dinge und erlaubt ihm, verschiedene Sichtweisen zu verstehen. Er macht achtsam und damit glücklich und resilient. Humor in der Erziehung stärkt also auch das Immunsystem der Seele – sowohl bei den Eltern, wie auch beim Kind.