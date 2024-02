Zurück zum Thema also: Zeugnisnoten sind ein ganz anderes Kaliber als Testnoten. Wie der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in seiner Forderung nach einem einheitlichen und differenzierten Benotungssystem korrekt anmerkt, kann man den Zeugnisnoten herzlich wenig über die Stärken einer künftige Mitarbeiterin oder eines künftigen Mitarbeiters entnehmen. Eine 5 in Mathe hat überhaupt keine Aussagekraft darüber, wo die Fähigkeiten des Kindes angesiedelt sind. Vielleicht hat es in Algebra eine 4 und in Geometrie eine 6? Auch eine 4 in Deutsch sagt wenig aus, denn ein Kind mit Rechtschreibschwäche kann ein hervorragendes Textverständnis haben. Ausserdem zählen in einem Betrieb überfachliche Kompetenzen, Lernwille, Motivation und Teamfähigkeit so viel mehr.