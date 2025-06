«Ich zahle meinem Sohn fünf Franken fürs Fensterputzen»

Ex-Rennfahrerin und Moderatorin Christina Surer (51) zahlt nicht fürs Staubsaugen

«Es ist ein wichtiges und aktuelles Thema bei unseren Kindern. Martin und ich haben uns als Eltern das System, das Nazan Eckes anwendet, auch schon überlegt. Wir haben Freunde, die das machen und uns dagegen entschieden. Mir liegt viel daran, zu erwähnen, dass jede Familie für sich den individuell besten Weg finden muss. Emily ist zwölf, Lio ist zehn. Wenn ich sehe, wie gross der Druck der Schule ist, wie engagiert sie mit ihren Hobbys sind, befreien wir sie bewusst von Haushaltsarbeiten. Wenn sie Zeit haben und mithelfen, machen sie das selbstverständlich. Lio mag alles, was Motoren hat, also saugt er gerne Staub, Emily räumt lieber das Geschirr aus oder geht mit dem Hund raus. Geld kriegen sie dafür nicht. Ich halte nichts vom monetären Antrieb. Noch schlechter finde ich, wenn Kinder mit Geldabzug bestraft werden. Wir haben die aktuelle Situation, dass Emily seit Weihnachten ein Handy hat und das Glas schon dreimal kaputtgegangen ist. Mit Folie kostet dies jeweils 140 Euro. Nun haben wir ihr gesagt, sie soll uns einen Vorschlag machen, wie sie diesen Betrag abverdienen kann. Sackgeld kriegen sie auch, wie es von der Schule empfohlen wird. In der ersten Klasse gibt es einen Euro pro Woche, in der zweiten Klasse zwei Euro und so weiter. Emily und Lio sollen davon einen Teil sparen, den Rest können sie ausgeben. Für die Ferien erhalten sie oft von Opi einen Batzen. Lego und Grösseres gibts zum Geburtstag, zu Ostern oder an Weihnachten.»