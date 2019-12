Falls euch am Familientisch doch der Gesprächsstoff ausgehen sollte: Eine kleine Tour im Internet kann den weihnächtlichen Horizont erweitern. Wer nach Weihnachtsbräuchen in aller Welt googelt, erfährt, dass in Italien eine Hexe die Geschenke bringt. Dass die Schweden an Heiligabend Trickfilme gucken. Dass die Briten lustige Weihnachtspullis lieben. Und die Polen mit einem Zwölfgänger feiern ...