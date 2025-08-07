Impfstoffe mit Aluminium lösen weder Asthma noch Autismus aus

Einer der bekanntesten Mythen lautet: «Aluminium in Impfstoffen führt unter anderem zu Autismus.» Zwar wurde er bereits wissenschaftlich widerlegt, dennoch geistert er noch immer durchs Internet. Selbst der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. machte wiederholt Impfungen für Autismus-Erkrankungen verantwortlich – und erntete dafür viel Kritik von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Alycia Halladay, Chefwissenschaftlerin der Autism Science Foundation, liess auf Kennedys Aussage hin gemäss deutschlandfunk.de etwa verlauten: «Wir wissen heute, dass es besondere Genmutationen sind, die Autismus hervorrufen. Es gibt zwar Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung und Chemikalien, die während der Schwangerschaft auf den Fötus einwirken können, aber Impfungen lösen keinen Autismus aus.»