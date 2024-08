In 5 Schritten zu den richtigen Kinderfinken

4. Rutschfestes Profil

Stürze sind die häufigste Unfallursache zu Hause. Damit für Kinder beim Herumrennen in der Schule dieses Risiko möglichst gering ist, empfiehlt Mara Zenhäusern von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU: «Zur Prävention von Stürzen empfehlen wir grundsätzlich geschlossene Schuhe in der passenden Grösse zu tragen. Bezogen auf die Finken also eher geschlossene Finken, zum Beispiel mit Klettverschluss.» Ausserdem sollte die Sohle einigermassen rutschfest sein, auch wenn dies für Eltern im vornherein nicht immer einfach zu prüfen ist.