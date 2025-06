In diesen Fällen können Hypnose-Techniken Kindern helfen

Was geschieht dann?

Ein Kind, das sich beispielsweise im Kindergarten einsam fühlt, könnte die Problemsituation zeichnen. Dann wird es gefragt, wen oder was es toll findet. Meist ist das eine Superheldin oder ein Superheld. Das sind fiktive Ressourcen oder wie wir sagen: Sekundärressourcen. Danach zeichnet das Kind, wie diese Superheldin ihm in besagter Situation hilft. So kann sich das Kind in Zukunft vorstellen, dass die Superheldin immer an seiner Seite ist und es sich beispielsweise nicht mehr einsam fühlen muss. Hier zeigt sich: Was bei Erwachsenen erst durch das Schliessen der Augen möglich wird – nämlich die gehemmten rationalen Hirnfunktionen –, ist bei Kindern durch eine hohe Aufmerksamkeit wie beim Zeichnen oder Geschichtenhören bereits gewährleistet.