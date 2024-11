Der amerikanische Linguist Merritt Ruhlen vermutet dahinter jedoch einen ganz anderen Ursprung: die gemeinsame Herkunft. In einer umstrittenen These geht er davon aus, dass das Wort Mama bereits in den frühesten Formen von Sprache existiert hat. Mit anderen Sprachforschenden trug er eine Liste von 27 Wörtern zusammen, die über den Globus verstreut in verschiedenen Sprachfamilien auftauchen. Für ihn die offensichtlichste Erklärung dafür ist die gemeinsame Herkunft in einer art Ur-Sprache, wie er in einem Interview mit dem Nachrichtensender nTV erklärt.