Beim ersten Kind macht man sich vielleicht noch ausführliche Notizen oder führt sogar ein Tagebuch über die ersten Lebensmonate. In vielen Familien geht das schriftliche Festhalten von Meilensteinen und wertvollen Begebenheiten allerdings irgendwann im Alltagstrubel unter. Dabei wäre es für Erwachsene so schön, nachlesen zu können, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben – um so Erinnerungen wach zu halten.