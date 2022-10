So bringt man Babys in 13 Minuten zum Schlafen

Dieses «Schlaf-Rezept» haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um Kumi Kuroda vom Riken Center for Brain Science (CBS) in Wako in Experimenten mit 21 Säuglingen erarbeitet. Dabei wurden die Babys im Gehen und im Sitzen gehalten und in ein unbewegliches und ein schaukelndes Bettchen gelegt. Während dessen wurden die Reaktionen aufgezeichnet und der Herzschlag der Säuglinge erfasst.