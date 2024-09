Jugendliche haben Hemmungen zu telefonieren

Nadine Wolf, Oberärztin an der Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg, rät zudem, die Angst vor dem Telefonieren in kleinen Schritten anzugehen. In einem Interview mit dem «National Geographic» sagt sie unter anderem: «Wenn ich vorher im Restaurant immer per E-Mail einen Tisch reserviert habe, nehme ich mir vor, stattdessen dort anzurufen.» In einer solchen Situation könne nicht viel schiefgehen, weil man sie planen kann. Als Nächstes sollen Betroffene von Telefonangst den Arzttermin nicht online, sondern telefonisch buchen und mit Bekannten telefonieren, anstatt zu chatten. Dazu könne man schriftlich einen Termin vereinbaren, damit man sich aufs Gespräch vorbereiten kann. Dadurch nähere man sich langsam dem spontanen Telefonieren. Grundsätzlich sei es das Beste, «die Situation vorzubereiten, sie durchzuführen und hinterher zu merken: So schlimm war es gar nicht.»