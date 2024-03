Monique Portner-Helfer, welche Zahlen aus dem aktuellen Suchtpanorama haben Sie am meisten überrascht?

Es sind mehrere Ergebnisse, die aufhorchen lassen. Zum Beispiel der Alkoholkonsum: Ein Viertel der 15-Jährigen hat sich in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens einmal betrunken, wobei auch jeder und jede sechste 13-Jährige in diesem Zeitraum Alkohol konsumiert hat. Bei den 13-Jährigen hat der Alkoholkonsum im Vergleich zur Erhebung von 2018 zugenommen. Beim Tabak- und Nikotinkonsum zeigen sich in beiden Altersgruppen besorgniserregende Entwicklungen: Sechs Prozent der 13-Jährigen haben mindestens einmal im vergangenen Monat geraucht, was im Vergleich zu 2018 eine Verdoppelung darstellt. Und etwa ein Drittel der 15-Jährigen haben in den 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Tabak- oder Nikotinprodukt konsumiert. Besonders auffällig ist der Anstieg beim Gebrauch von E-Zigaretten. Das ist leider nicht überraschend.