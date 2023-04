«Mädchen machen sich selbst Stress»

Jugendliche benötigen mehr Hilfe – doch in der Schweiz herrscht ein akuter Mangel an Therapeuten, besonders in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Letztes Jahr konnte man von Wartefristen bis zehn Monate für einen Therapieplatz lesen!

In unserer Branche arbeiten mehr Frauen, oft Teilzeit. Zudem sind viele bereits im Pensionsalter. Das Problem ist auch, dass die Therapie von Kindern und Jugendlichen intensiver ist, man arbeitet ja immer noch mit den Eltern zusammen. Und die Jugendmedizin wird im Vergleich nicht angemessen bezahlt. Aber wir wollen nicht nur jammern. In den letzten zwei Jahren wurde enorm investiert. Etwa in Kriseninterventionszentren wie in Zürich beispielsweise das neue Life. Darum gibt es für Notfälle keine Wartezeiten.



Wie funktioniert denn das Life?

Jugendliche und Eltern können sich direkt dort melden, es ist also sehr niederschwellig. Bei akuten Krisensituationen, etwa Suizidgedanken, ist es wichtig, dass wir schnelle Hilfe anbieten können und keine unnötigen Wartezeiten entstehen. Ein fixes Team begleitet die Jugendlichen. Das kann stationär sein, für einen Tag oder ambulant. Wir halten immer Plätze frei. Ziel ist, Jugendliche in einer Krise aufzufangen, damit sie so schnell wie möglich wieder in ihre Familie und in die Schule zurückkehren.



Und wie tun Sie das?

In der Therapie und der Beratung definieren wir die Ressourcen der Jugendlichen. Was interessiert sie? Was können sie schon? Was würden sie gern machen? Gemeint sind Dinge, die im realen Leben stattfinden. Zum Beispiel Freundinnen treffen, singen, malen.