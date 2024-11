Rückzug: Da die Kinder in beiden Haushalten daheim sind, können sich beide Eltern auch mal in ihr eigenes Reich zurückziehen und so einen Abend oder ein Wochenende für sich geniessen. Dies ist zwar nach einer Trennung ebenfalls möglich, doch in einer LAT-Beziehung entfällt die Belastung des Alleinerziehendenalltags. Mehr dazu im Artikel: «Was es wirklich bedeutet, alleinerziehend zu sein»