Hat ChatGPT denn für den Liebeskummer ein gleich gutes Rezept wie für die Lasagne?

Das kommt darauf an, wie komplex meine Gefühlslage ist. Die künstliche Intelligenz versteht nicht, in welcher Stimmung ich bin. Ob ich etwas ironisch oder sarkastisch meine. Sie weiss auch nicht, was in meinem Leben gerade sonst noch alles passiert und welche Vorgeschichte ich habe. Ob ich beispielsweise ein Scheidungskind bin oder ob ich schon vor diesem Liebeskummer oft Pech in der Liebe hatte.