Von Natur aus haben Kinder ein Bedürfnis, mit engen Bezugspersonen zu kooperieren. Was steckt also dahinter, wenn sie dies nicht tun? Laut der prominenten Erziehungsexpertin, Familienberaterin und Erfolgsautorin Katia Saalfrank geschieht dies nie ohne Grund. Wie sie auf «Focus online» sagt, kündigen Kinder niemals von sich aus die Zusammenarbeit mit erwachsenen Bezugspersonen auf. «Wenn Kinder sich dem Zusammenwirken entziehen, ist das immer auch ein Ausdruck dafür, dass im Beziehungsgeflecht zwischen Erwachsenen und Kindern etwas in Schieflage geraten ist. Diese entsteht, wenn wir unseren Kindern ständig unseren Willen, unsere Regeln aufdrängen, sie kontrollieren, belehren und bevormunden und/oder ihnen mit Strafe drohen, falls sie unseren Anweisungen nicht Folge leisten. So verletzen wir überdauernd das Recht der Kinder auf die Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse.»