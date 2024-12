Kennt ihr den Begriff «Muttertät»?

Dass während einer Schwangerschaft und nach einer Geburt so einiges im Gehirn passiert, erscheint logisch. Schliesslich verlangen sie Frauen sowohl physisch als auch psychisch einiges ab. Dies zu verarbeiten, braucht Zeit. Im neuen Alltag mit Baby fehlt die aber meist. Nach einer Geburt steckt man also ähnlich wie in der Pubertät in einer Entwicklungsphase. Eine Mutter zu werden, ist ein Prozess, der viele Veränderungen mit sich bringt. Dies soll mit dem Begriff «Muttertät» deutlich gemacht werden.