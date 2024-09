Michael Gerard Bauer: Es ist so wichtig, Kindern so früh wie möglich vorzulesen. Kinder jeden Alters lieben es, wenn ihnen vorgelesen wird. Ich denke, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Menschen nicht das Lesen an sich lieben. Sie lieben es, die Bücher und Geschichten zu lesen, die sie ansprechen und ihnen Freude bereiten. Wenn sie älter werden, ist es wichtig, den Kindern zu helfen, die richtigen Bücher für sie zu finden. Die Bücher sollten sich mit ihren besonderen Anliegen, Interessen und Leidenschaften befassen. Die Eltern können ihnen diese Bücher in die Hand geben oder ihnen Passagen vorlesen, die ihr Interesse wecken könnten. Es ist oft nicht so, dass Kinder nicht gerne lesen, sondern dass sie einfach noch nicht das richtige Buch für sich gefunden haben. Dieses Buch zu finden, ist der Schlüssel, der viele Türen öffnen wird. Wenn Eltern zudem zu ihrem eigenen Vergnügen lesen und Bücher als vertrautes und geliebtes Element zuhause angesehen werden, wird automatisch die Botschaft vermittelt, dass Lesen Spass macht und zu den grossen Freuden des Lebens gehört.