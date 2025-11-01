Während Piaget die Kinder Stöcke der Länge nach ordnen liess und dabei unter anderem zur Erkenntnis kam, dass ein 4-jähriges Kind diese meist wahllos hin und her schiebt und in der Regel nicht die gewünschte Reihenfolge erzielt, stellten Kidd und ihre Mitarbeitenden den Kindern eine schwierigere Aufgabe. Sie liessen 123 Kinder zwischen vier und zehn Jahren ein Computerspiel spielen. Anhand verschiedener Hinweise mussten sie die Höhenreihenfolge von hinter einer Wand versteckten tierischen Wesen erraten und diese von klein bis gross ordnen, indem sie deren Turnschuhe – die hinter der Wand hervorschauten – anklicken.