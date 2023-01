Immer mehr Kinder verbrennen sich beim Inhalieren

In einem Bericht der SRF-Sendung «10 vor 10» warnten Kinderärzte vor den Gefahren beim Inhalieren. Kinderchirurgin Sophie Böttcher vom Zürcher Zentrum für brandverletzte Kinder sagt ihn der Sendung etwa: «Diesen Winter sehen wir mehr als doppelt so viele Fälle wie sonst von Kindern, die sich mit Inhalationswasser verbrühen.» Die Verletzungen seien oft so tief, dass Haut transplantiert werden müsse. Um solche schlimmen Fälle möglichst zu verhindern, ist es wichtig, dass im Notfall rasch die richtigen Massnahmen getroffen werden.