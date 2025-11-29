«Kinderhaben ist eines der letzten echten Abenteuer»

Sie stellen am Anfang des Buchs die Frage: Was ist für mich eine Liebesbeziehung? Wie beantworten Sie diese persönlich?

Oskar Jenni: Für mich ist es die Beziehung zu einer Person, bei der ich einen sicheren Raum habe.

Lannen: Diesen Raum teilt man nur zu zweit, und darin herrscht bedingungsloses Vertrauen. Mein Partner ist meine erste Ansprechperson. Was für mich auch zu einer Beziehung gehört, ist, immer wieder zu versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen, um ihn zu verstehen.

Jenni: An einer Paarbeziehung muss man arbeiten, insbesondere wenn man Eltern ist, und das ist anstrengend.

Lannen: Es muss gelingen, sich im Alltag Inseln für die eigenen Bedürfnisse zu schaffen, aber auch für die Bedürfnisse, die man als Paar hat. Denn wenn diese nicht erfüllt sind, können wir auch nicht auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Nur wer als Paar funktioniert, kann auch als Eltern funktionieren.